Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка показала нове фото хлопчика, для якого вона та її чоловік стануть батьками. Маленька дитина поки що мешкає у дитбудинку, проте вже отримує турботу від прийомних батька та матері.
На своїй сторінці в Instagram Інна Мірошниченко розповіла історію хлопчика. Вона піклується про нього вже почала купувати йому одяг.
Хлопчику майже два роки, проте підібрати для нього одяг дуже важко. Він дуже маленький, а тому особливо непросто знайти взуття.
"Він настільки маленький, що навіть одяг на 9 місяців виявився великим. А взуття потрібного розміру не виробляють. Бо з таким розміром ноги діти не ходять", - розповіла дружина Мірошниченка.
Попри маленький розмір ніг, хлопчик дуже хоче ходити. Йому подобається рухатися, але він не отримував достатньо уваги від дорослих, які б могли допомогти йому навчитися бігати.
"Все, чого він хоче - це ходити. Там йому немає з ким ходити. В групі багато діток. Тому просто кімната і все. Коли ми приїжджаємо, ми годинами тільки і робимо, що ходимо коридорами, сходами, навколо будинку", - додала дружина Мірошниченка.
Вона допомагає хлопчику вчитися ходити та долати перешкоди. У дитини вже є перші успіхи. Маленький син ведучого навчився ходити сходами.
Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка вперше показала фото з сином із дитбудинку. Вона часто їздить до дитини та дуже його полюбила.