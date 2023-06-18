Хлопчик дуже маленький, для нього навіть важко підібрати взуття.

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка показала нове фото хлопчика, для якого вона та її чоловік стануть батьками. Маленька дитина поки що мешкає у дитбудинку, проте вже отримує турботу від прийомних батька та матері.

На своїй сторінці в Instagram Інна Мірошниченко розповіла історію хлопчика. Вона піклується про нього вже почала купувати йому одяг.

Хлопчику майже два роки, проте підібрати для нього одяг дуже важко. Він дуже маленький, а тому особливо непросто знайти взуття.

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"Він настільки маленький, що навіть одяг на 9 місяців виявився великим. А взуття потрібного розміру не виробляють. Бо з таким розміром ноги діти не ходять", - розповіла дружина Мірошниченка.

Попри маленький розмір ніг, хлопчик дуже хоче ходити. Йому подобається рухатися, але він не отримував достатньо уваги від дорослих, які б могли допомогти йому навчитися бігати.

"Все, чого він хоче - це ходити. Там йому немає з ким ходити. В групі багато діток. Тому просто кімната і все. Коли ми приїжджаємо, ми годинами тільки і робимо, що ходимо коридорами, сходами, навколо будинку", - додала дружина Мірошниченка.

Вона допомагає хлопчику вчитися ходити та долати перешкоди. У дитини вже є перші успіхи. Маленький син ведучого навчився ходити сходами.

Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка вперше показала фото з сином із дитбудинку. Вона часто їздить до дитини та дуже його полюбила.

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