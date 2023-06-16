Вона розповіла, що їй дуже важко бути не поряд із дитиною.

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка вперше показала фото з дитиною, яку вони усиновлюють. Хлопчик мешкає у дитбудинку в Житомирі, нині вони часто бачаться.

"Це дуже важко пояснити. Але ми вже любимо його так само сильно, як Мію і Марко. Бо він син, народжений серцем. В школі усиновлювачів радили писати для маленьких дітей казки. Про те, як вони загубились, а ви їх довго-довго шукали і от знайшли. Саме таке відчуття і є. Ніби ми загубили, наполегливо шукали і от нарешті знайшли. Коли хочеш плакати від щастя і надолужувати кожну хвилину розлуки", - розповіла Інна Мірошниченко.

За словами дружини ведучого, вона та її чоловік чули чимало діагнозів дитини. Проте вони твердо вирішили усе подолати разом. Нині вони часто їздять до дитбудинку, хоча він знаходиться в іншій області.

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"Коли чуєш діагнози, яким здається немає кінця і краю, а думаєш лише "ми все подолаємо! Разом!". І на той момент ми ще не бачились жодного разу. А зараз… Бути нарізно дуже важко. Тому їздити через день в іншу область вже не здається складним завданням. Як після цього не вірити в долю? Що ми мали знайти саме його з тисяч анкет? З тисяч неактивних лише одну актуальну. Анкету, яка нікому не була цікава. Як?" - додала дружина ведучого.

На фото дружина Мірошниченка не стала показувати обличчя дитини. Вона показала, як хлопчик тримає її за руку.

Реакція фанатів

Коментатори не приховують, що їх розчулила історія про хлопчика. Вони дякують родині Мірошниченка та бажають дитині щастя. Користувачі пишуть:

"Читаю ваш допис і плачу від щастя і усвідомлення того, як пощастило дитині відчути ту любов батьків"

До сліз... Більшого серця, ніж у тебе, я не знаю"

"Ви великі молодці! У вас велике серце! Подарувати дитинці в такий час щасливе дитинство, зробити стільки роботи для цього! Нехай все складеться щасливо"

Тимур Мірошниченко та його дружина вирішили усиновити дитину - що відомо

Нещодавно стало відомо, що Мірошниченко та його дружина стали кандидатами на усиновлення дитини, яка втратила батьків під час повномасштабного російського вторгнення. Проте згодом вони зіткнулися з проблемою усиновлення, їм казали, що дітей немає.

Після цього дружина ведучого розповіла, що вони знайшли дитину, якій потрібні батьки. Подружжя усиновлює хлопчика.

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