Катерина впевнена, що зможе переконати чоловіка.

Дружина українського співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова – цьогоріч планує мінімум двічі лягти під ніж пластичного хірурга.

Про це вона повідомила в Instagram-сторіз.

Вже весною цього року Катерина хоче збільшити груди, оскільки незадоволена формою та розміром. За словами дівчини, її груди зараз значно відрізняються одна від одної, тому мамопластика необхідна. Репяхова запевнила, що обере найменші імпланти, які тільки існують.

"Хочу зробити їх (ред. – груди) одного розміру. Вони надто відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які тільки-но існують", - поділилася обраниця Павліка.

Восени дівчина хоче вдруге лягти під ніж пластичного хірурга. Цього разу вона хоче змінити свій ніс. Зазначимо, що раніше Катерина запевняла, що нічого не робитиме зі своїм носом. Думка дружини артиста кардинально змінилася.

"Днями побачила фото блогерки зі "старим носом" та зрозуміла, як круто їй з новим. І все. Ця думка мене не полишає. Моя сестра зробила ринопластику з таким самим носом та задоволена", - розповіла Реп'яхова.

Читайте такожПро це говорили всі: топ-3 найгучніших подій в українському шоу-бізнесіЦікаво, що Віктор Павлік не поділяє думку дружини щодо пластичних операцій. Однак Катерина впевнена, що зможе переконати чоловіка.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова подала позов проти екс-дружини Павліка.

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