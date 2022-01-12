Обраниця співака працює його концертною директоркою, а також веде блог.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова відверто відповіла на запитання своїх фоловерів щодо фінансів у їхній сім’ї.

Відвертостями обраниця Павліка поділилася в Instagram.

Репяхову запитали, хто ж в їхній родині заробляє більше грошей. Вона відповіла прямо.

"Чоловік більше заробляє, аніж я. Але ще трішки, і я його наздожену", - додала Катерина.

Читайте такожОголена дружина Віктора Павліка злякала його в номері готелюНаразі дівчина розвиває свій блог та працює концертним директором чоловіка. Втім, Катерина зізналася, що блог приносить їй більший дохід.

Зараз подружжя виплачує кредит за квартиру, яку артист придбав у попередньому шлюбі. Як тільки цей борг буде погашено, Катерина та Віктор відкладатимуть на власну домівку.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова подала позов проти екс-дружини Павліка.

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