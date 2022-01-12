Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова відверто відповіла на запитання своїх фоловерів щодо фінансів у їхній сім’ї.
Відвертостями обраниця Павліка поділилася в Instagram.
Репяхову запитали, хто ж в їхній родині заробляє більше грошей. Вона відповіла прямо.
"Чоловік більше заробляє, аніж я. Але ще трішки, і я його наздожену", - додала Катерина.
Читайте такожОголена дружина Віктора Павліка злякала його в номері готелюНаразі дівчина розвиває свій блог та працює концертним директором чоловіка. Втім, Катерина зізналася, що блог приносить їй більший дохід.
Зараз подружжя виплачує кредит за квартиру, яку артист придбав у попередньому шлюбі. Як тільки цей борг буде погашено, Катерина та Віктор відкладатимуть на власну домівку.
Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова подала позов проти екс-дружини Павліка.