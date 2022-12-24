Перший позов блогерки суд відхилив. Після цього Катерина розповіла про негаразди в сім’ї.

Дружина та концертна директорка українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова знову судиться з колишньою артиста Лорою Созаєвою.

Про це вона повідомила в Instagram.

Раніше Катерина вже подавала заяву до суду на Созаєву, оскільки хоче відсудити у жінки моральну компенсацію за те, що вона назвала її "нешановною" та "нахабною тварюкою".

Читайте такожДружина Павліка хотіла "втекти" з України після натяку на розлучення (фото)Тоді суд відхилив позов через неправильне оформлення документа. Репяхова з адвокатом виправила всі помилки та звернулася до суду повторно.

Цього разу з Катериною до суду поїхав й Віктор Павлік.

"Їдемо з чоловіком до суду", - зазначила Катерина.

Додамо, що нещодавно блогерка розповіла про конфлікти у їхній родині. За словами Репяхової, дуже образив її тим, що не підтримав наміри судитися з Созаєвою. Очевидно, артист став на бік дружини.

Ситуація в сім'ї Віктора Павліка і Катерини Репяхової - що відомо

У жовтні цього року Павлік вляпався в скандал. Його екс-дружина заявила, що він виганяє її з квартири.

"Я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені достатньо сказати, що мене виселяють з квартири і я відразу стаю як тростиночка", - розповіла Лариса Созаєва.

На таку заяву відповіла нинішня дружина Павліка. Репяхова розкрила подробиці скандалу з його колишньою і заявила, що ніхто Созаєву з квартири не виселяє. Їй запропонували вигідний договір, але вона відмовляється жити за свої гроші.

Після цього молоду дружину Павліка атакували недоброзичливці. Репяхова поскаржилася, що її "хочуть знищити". У відносинах зоряної пари сталася серйозна сварка, а незабаром заплакана дружина артиста натякнула на розлучення.

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