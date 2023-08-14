Жінку скрутили судоми, а лікарі "швидкої" нічім не могли їй допомогти.

Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка, юристка Інна Мірошниченко, розповіла про неприємний інцидент. Нещодавно їй стало дуже зле, проте швидка допомога нічим не могла їй зарадити.

Усе сталося після весілля друзів зіркової пари. Мірошниченко та її дружина не вживали алкоголь та рано пішли спати, адже мали піклуватися про трьох своїх дітей. Посеред ночі обраниця ведучого відчула, що з нею коїться щось погане.

"Починає усе боліти. Холодно. Тіло обпікає холодом (це не озноб). Я намагаюся встати і дійти до ванної, зігрітися... Мене починає паралізувати. Я бачу, як кінцівки біліють та скручуються. Тім це відчув, прийшов до мене. Швидко відніс на ліжко і побіг по допомогу. Почалося блювота, викликали швидку", - розповіла Мірошниченко.

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За словами дружини ведучого, на "швидку" вона чекала 90 хвилин. Протягом цього часу їй допомагали друзі, вони не давали жінці втратити свідомість. Втім, коли лікарі приїхали, вони лише запропонували госпіталізацію.

"Я думала, чи витримає серце такі довгі судоми... Приїхала "швидка" ні з чим! Не те, що дефібрилятора не було, навіть термометру", - розповіла жінка.

Мірошниченко відмовилася їхати до лікарні, тому що до ранку там не було б тих, хто міг би їй допомогти. Окрім цього, жінка не хотіла витрачати на дорогу стільки часу. Після цього дружині ведучого допомогла одна з подруг, яка виявилася лікаркою.

"Вона обколола мене чимось. Мене відпустило і я заснула. Чому не давала зробити цього раніше: Бо хотіла, аби мені діагностували причину. Аналізи і так далі. А не рандомно колоти. Але вибору не було. Станом на зараз я здорова. Що це було - невідомо", - додала обраниця Мірошниченка.

Жінка пожартувала, що для подорожей за місто обов'язково треба запрошувати із собою лікаря, адже "швидка" може виявитися зовсім не швидкою.

Інна та Тімур Мірошниченки - що відомо про їхні стосунки

Ведучий та його обраниця одружилися у 2018 році. Пара виховує трьох дітей. Спочатку Інна Мірошниченко народила доньку. Потім на світ з'явився їхній син. Нещодавно зіркова пара всиновила дитину. Маленького хлопчика Марселя вони забрали з дитбудинку.

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