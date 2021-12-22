Катерина Репяхова думала відзначити Новий рік в Єгипті з сином, але без чоловіка.

Дружина українського співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова хотіла "втекти" з України разом з їхнім спільним піврічним сином Мішею. Після натяку на розлучення і сварки з чоловіком вона хотіла відзначити Новий рік в Єгипті.

У своєму Instagram Репяхова розповіла про невдалу "втечу". Виявилося, Павлік був проти її рішення, але все одно зробив дозвіл на вивезення їх спільної дитини за кордон.

Конфлікти через колишню дружину Павліка Лариси Созаєвої сильно вимотали його нинішню обраницю. Репяхова була так засмучена через скандали, що ледь не втілила в життя імпульсивну і необдуману задумку.

На тлі натяків на розлучення, які нещодавно робила дружина Павліка, вона хотіла "втекти" з України. Репяхова мало не полетіла до Єгипту на святкування Нового року.

"Чоловік навіть вже зробив дозвіл у нотаріуса. Хоча не хотів нас відпускати", - написала дружина Павліка і показала селфі в дзеркалі.

Судячи з усього, Репяхова передумала відлітати й залишати чоловіка одного, адже це могло тільки погіршити ситуацію. Кілька годин тому дружина Павліка похвалилася сімейною ідилією і дала фанатам зрозуміти, що в їхній родині все налагоджується.

Ситуація в сім'ї Віктора Павліка і Катерини Репяхової - що відомо

У жовтні цього року Павлік вляпався в скандал. Його екс-дружина заявила, що він виганяє її з квартири.

"Я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені достатньо сказати, що мене виселяють з квартири і я відразу стаю як тростиночка", - розповіла Лариса Созаєва.

На таку заяву відповіла нинішня дружина Павліка. Репяхова розкрила подробиці скандалу з його колишньою і заявила, що ніхто Созаєву з квартири не виселяє. Їй запропонували вигідний договір, але вона відмовляється жити за свої гроші.

Після цього молоду дружину Павліка атакували недоброзичливці. Репяхова поскаржилася, що її "хочуть знищити". У відносинах зоряної пари сталася серйозна сварка, а незабаром заплакана дружина артиста натякнула на розлучення.

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