Нотаріус Христина Горняк (Остапчук) опублікувала неоднозначний знімок.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина показала фото в літній сукні та чоловічій сорочці. Шанувальники звернули увагу на те, що у неї округлий живіт. У коментарях фанати почали сперечатися, чи вагітна жінка насправді. Сама зірка і її чоловік ніяк не коментували це, проте нещодавно заявляли про плани завести дітей, але вже після війни.

"Мрію, щоб кожна дівчина/жінка нашої України, прокидаючись, насамперед думала, що їй одягти зі свого красивого гардеробу, насолоджувалася собою перед дзеркалом, думала які beauty-процедури їй зробити вранці, а не про те, що за вікном 103-й день війни... Дівчатка мої, тримаємося!!",- написала Христина.

А ось що їй почали писати в коментарях:

Нагадаємо, Володимир Остапчук після війни хоче стати багатодітним батьком.

Також УНІАН писав, що Володимир Остапчук не спілкується з дітьми від першого шлюбу через заборону екс-дружини.

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