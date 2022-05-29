Телеведучий поскаржився, що не бачив дітей від першого шлюбу три місяці.

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук поскаржився, що три місяці не бачив і не чув своїх дітей Емілію і Евана. Вони поїхали в Канаду з їхньою матір'ю, першою дружиною Володимира Оленою Войченко. Про це чоловік розповів в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні".

Остапчук вивіз за кордон 8-річну Емілію і 4-річного Евана після того, як в Україну повномасштабно вторглася РФ. Потім він зайнявся волонтерством і допомогою армії у себе на Батьківщині. Всі ці три місяці у нього не було можливості навіть зателефонувати і поговорити з дітьми.

"Вже три місяці я з дітьми не спілкуюся. І для мене це найбільший біль після того, що відбувається в країні. Моя колишня дружина не дає мені з ними спілкуватися. Я знаю, що вони в Канаді, ходять там в школу і садок. Знаю це тому, що мені приходять листи зі школи, де вчиться Емілія. Щовечора після 10 або 11 години, тому що в Канаді це 3 або 4 дні, я телефоную, але мені ніхто не відповідає", - поскаржився Остапчук.

Щоб отримати хоч якусь інформацію про свою дочку, чоловік навіть зважився написати листа в канадську школу, але звідти йому не відповіли.

"Я навіть писав листа до школи, щоб передати Емілії, що я її люблю, що я про неї не забув, і все буде добре. Але колишня дружина не дає мені спілкуватися з дітьми. Три місяці я дітей не чув і не бачив. Після війни розберемося, це її особистий вибір травмувати дітей", - резюмував шоумен.

Нагадаємо, Володимир Остапчук після війни хоче стати багатодітним батьком.

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