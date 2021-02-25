Співачка опублікувала в Instagram нову фотографію.

Відома співачка Дуа Ліпа опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі новий знімок.

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На фото вона позує в довгій білій сукні з голою спиною. Крім того, сукня оголює руки і частину живота співачки. А також зірка постала з модною стрижкою піксі. Пікантності фото додало те, що Дуа схрестила руки на грудях і злегка вигнулася.

"Королева", "Чарівна", "Любимо тебе", - пишуть шанувальники.

Хто така Дуа Ліпа:

Дуа Ліпа - британська співачка косівського походження, автор пісень і модель

2 червня 2017 року відбувся реліз її однойменного дебютного альбому

У лютому 2019 року на церемонії Grammy Awards, отримала дві нагороди: в категоріях Кращий новий виконавець і кращий танцювальний запис за сингл "Electricity"

Другий студійний альбом співачки "Future Nostalgia" був випущений в березні 2020 року і отримав визнання критиків

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Автор: Діана Могилєвич