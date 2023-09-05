За її словами, в 2014 році у неї був вітер в голові.

Блогерка Раміна Есхакзай після участі в шоу "Холостяк", в 2014 році, вирішила відправитися в Москву на акторські курси. Там же вона створила свій YouTube-канал "Ходять чутки".

В інтерв'ю Дмитру Гордону вона сказала, що в той момент вона навіть думала залишитися в Росії, бо до неї почали приходити на інтерв'ю російські зірки, вона працювала на ринок країни-агресора.

"У Москві я знімала квартиру з подругою. Були думки залишитися в Москві, особливо коли росіяни почали йти до мене на інтерв'ю, і я була і на цьому ринку, і на тому... Вони просто хотіли використовувати українську аудиторію, щоб просувати свої наративи", - сказала блогерка.

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Зараз Раміна зізнається, що у неї був вітер в голові. Вона каже, що її помилкова думка щодо РФ - це трагедія. Дівчина додала, що після початку повномасштабної війни їй писали, що це вона винна у вторгненні РФ в Україну. Для її психіки це був важкий період.

"Коли пишуть, що через тебе почалася війна, для моєї психіки - це трагедія. Те, що я помилялася – це трагедія. Я думала, що я не хочу жити. Думала, що було б круто не прокинутися. Психіка була максимально напружена", - сказала блогерка.

Варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року Раміна Есхакзай часто їздила в "гарячі" точки. Вона не тільки знімає сюжети про військових, а й активно допомагає армії ЗСУ. Блогерка регулярно постить збори і сама донатить.

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай вразила кадрами з Авдіївки.

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