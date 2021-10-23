Віра Кекелія отримала квартиру за участь у конкурсі.

Українська співачка Віра Кекелія у програмі "Хто зверху?" розповіла, як за участь в одному з вокальних конкурсів вона отримала двокімнатну квартиру в Харкові.

Про це повідомляє Новий канал.

За словами дівчини, перемогу в конкурсі вона так і не здобула, але життя піднесло їй подарунок набагато дорожчий і кращий.

"Мені було близько 23 років, коли я отримала найдорожчий подарунок, який мені презентувало життя – квартиру. Брала участь тоді в одному з телевізійних вокальних конкурсів. Але не виграла його, а посіла друге місце. За нього мені і подарували квартиру", - згадала Кекелія.

Читайте також"Насміялася від душі": Оля Полякова заінтригувала фото з розлученим ДзідзьоТакож вона додала, що цей подарунок став для неї справжнім шоком. Вона, звичайно, вірила в те, що можна щось виграти, але не думала, що це станеться саме з нею.

"Ми до останнього не вірили в реальність того, що відбувається. Навіть коли з мамою поїхали на об'єкт, думали, що це обман. Навіть коли нам дали ключі, ми все одно говорили: "Ні, такого не може бути. Це точно обман". І тільки коли ключем відкрили квартиру, повірили...",- додала співачка.

В результаті дівчина продала подаровану квартиру. На ці гроші вона придбала житло в Києві. Тут же вона вийшла заміж за вокаліста Романа Дуду і торік народила первістка, сина Івана.

Нагадаємо, раніше Віра Кекелія похвалилася фігурою після пологів.

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Автор: Діана Могилєвич