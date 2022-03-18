За словами Дурнєва, бомбардування Маріуполя - це шантаж.

Український шоумен Олексій Дурнєв у програмі "Слава+" назвав бомбардування рідного Маріуполя шантажем.

"Це шантаж. Спроба показати, що може бути, якщо ми не здамося, що буде з людьми і містами. Вести військові дії в умовах такого великого міста - це ціла справа, тому що там річка, укріплення, заводи", – сказав Дурнєв.

Також він зазначив, що війна в 2014 році і нинішня - це дві різні історії, адже зараз у нього відчуття безперервного жаху і просто страшного сну.

Крім того, Дурнєв сказав, що в Маріуполі у нього залишилися родичі - тітка і двоюрідний брат, але що з ними - він не знає, адже з початку війни з ними зник зв'язок.

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