Втім, співаку сподобався номер та виступ гурту.

Український співак Андрій Данилко поділився своїми думками щодо цьогорічного Євробачення та розповів, що він думає про майбутній виступ гурту TVORCHI, які будуть представляти Україну. Як виявилося, музикант вже давно не береться робити прогнози. Головне, вважає він, зовсім інше.

"Після Євробачення нашого я зовсім перестав робити якісь прогнози. Коли я сидів у Нацвідборі, я ще тоді робив якісь прогнози і міг їх зробити", - розповів Данилко у коментарі УНІАН.

Втім, він бачив виступи TVORCHI. Йому сподобався номер артистів. Тому Данилко щиро бажає їм успіхів на пісенному конкурсі.

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"Я не прихильник такої музики, проте це дуже суб'єктивно. Я дуже бажаю їм удачі. Я всім нашим бажаю удачі", - зауважив співак.

За словами Данилка, головною метою учасники Євробачення мають обирати не перемогу. Музикантам слід думати про гарний виступ, аби гідно себе показати на світовій арені.

"Тисячу разів про це казав. Не треба думати про якісь місця. Треба гарно показати, треба гарно виступити, щоб усе було гідно. Все", - зазначив Данилко.

Також співак розповів, чи є в нього фаворит цьогорічного Євробачення. За словами Данилка, останнім часом він був дуже зайнятий, тому не сильно вивчав виступи артистів. Втім, вже скоро він планує усе надолужити.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що виступ TVORCHI на Євробаченні буде коштувати 3 мільйони гривень. На тлі цього у мережі вже почали обговорювати вартість виступу та з'ясували, хто буде отримувати гроші.

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