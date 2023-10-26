Він розраховував на те, що це залишиться в таємниці.

Американський співак Джастін Тімберлейк відреагував на слова своєї екс-коханої Брітні Спірс про те, що він змусив її зробити аборт. Однак з представниками преси музикант спілкувався не особисто, його слова передав інший співрозмовник видання Daily Mail.

За словами наближеної до Джастіна людини, артист був переконаний, що позбавлення від дитини - було їхнє з Брітні спільне рішення.

"Джастін вважав, що рішення, яке вони ухвалили, було спільним, і він має намір ніколи не говорити про це і зберегти в таємниці назавжди", - розповів інсайдер.

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Після того, як Брітні розповіла про це у своїх мемуарах "Жінка в мені", Тімберлейк був обурений. Він сподівався, що це залишиться суто між ними.

Коментувати щось публічно артист не планує, бо не відчуває зараз підтримки.

"Тепер, коли Брітні згадала про це, і це буде вічно жити в її книзі, і все, що вона вирішить згадати, Джастін спробує нічого не обговорювати, тому що він знає, що б він не сказав з цього моменту, швидше за все, буде використано проти нього", - підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, в 1997-2002 роках Джастін Тімберлейк зустрічався з Брітні Спірс. У період їхніх стосунків співачка завагітніла, проте, як вона розповіла пізніше, вона випила таблетку, що провокує мимовільний викидень.

Після таких подробиць фанати згуртувалися проти Тімберлейка, тому що Брітні запевнила, що саме Джастін змусив її це зробити.

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