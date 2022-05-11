Американська актриса візьме участь у благодійному концерті.

Американська актриса Дженніфер Лопес 30 Липня 2022 року візьме участь у благодійному гала-концерті LuisaViaRoma, де виступить на підтримку України. Захід пройде в історичному місці острова Чертоза-ді-Сан-Джакомо на Капрі, Італія. Про це повідомило видання Wwd.

Гроші, зібрані в ході благодійного вечора, підуть на допомогу українським біженцям, які покинули свої будинки через широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого.

Відомо, що в ході концерту 30 липня через відеозв'язок приєднаються представники UNICEF, які зараз знаходяться в Україні. Вони розкажуть про те, що відбувається в країні.

Нагадаємо, голлівудська актриса Анджеліна Джолі показала осколок бомби, знайдений в обстрілюваному Львові.

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