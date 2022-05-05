Цей осколок знайшла маленька дівчинка.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з доброї волі кілька днів перебувала в Україні. Вона відвідала Львів, в якому зустрілася з постраждалими від війни дітьми.

У своєму Instagram вона оприлюднила фотографію з осколком бомби, який знайшла маленька дівчинка.

"Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали "особливий камінь", знайдений маленькою дівчинкою. Дитина, яка знайшла його, не розуміла, що камінь, з яким вона грає, насправді був уламком бомби. Він нерівний і важче, ніж здається. Його блиск і незвичайність напевно і привернули увагу дитини", – написала Джолі.

Також вона розповіла, що такі осколки бомб лікарі знаходили в тілах дітей. Комусь їх видалили, а комусь - ні, бо у деяких дітей вони застрягли поруч з життєво важливими органами.

Крім того, Джолі в черговий раз закликала зупинити війну в Україні. З першого дня вторгнення РФ в нашу країну вона засуджує війну.

Нагадаємо, голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала евакуйованих дітей Луганщини.

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