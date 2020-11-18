За словами виконавиці, вона накопичила багато пісень та вирішує, що публікувати.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, оголосила про формування нового альбому.

Читайте також"Криві пальці, маленькі губи…": співачка Jerry Heil відверто розповіла про свої комплексиПро це вона повідомила у своєму Instagram.

«Таксист щойно сказав, шо мої пісні підіймають йому настрій, і цим підійняв мій, – зазначила вона. – А чому ти мене слухаєш? (я накопичила багато пісень і вирішуємо зараз, що публікувати, тому готуйтеся взяти участь в марафоні постів-опитувань, хочу сформувати альбом, де кожна пісня – твій новий краш».

Фанати виконавиці у коментарях поділилися, чому їм до вподоби її пісні:

«Від тебе віє добротою», «Дуже подобається твій голос і твоя креативність», «Ти як психотерапія. Чотири хвилини Яни натщесерце, і світ ніби вже не такий поганий», «Слухаю кожну твою пісню, бо люблю тебе, бо кожна з них – це щось нове й неймовірно круте», «Спочатку думав, що якийсь маразм співається... Але той формат відеоподачі з субтитрами – допомагає роздуплятися у всіх нюансах дуже цікаво зроблених текстів».

Jerry Heil стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.

Більшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я – Яна».

Співачка брала участь у Національному доборі на «Євробачення-2020».

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Автор: Катерина Шварц