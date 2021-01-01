Серед інших новорічних бажань зірки - написати три саундтреки до фільму.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, розповіла, що вона собі забажала на 2021 рік.

Читайте також"Я плювалася": Jerry Heil розповіла, що перший її поцілунок був огиднимПерелік своїх бажань зірка розмістила в Instagram.

«Я вірю: коли щасливі люди розповідають сокровенне, а інші щасливі бажають їм, щоб це збулося – сила бажання множиться, і воно матеріалізується швидше», – зазначила вона.

Серед мрій співачки – випустити альбом, створити три саундтреки до кінофільму та закохатися:

«Бажаю взаємно покохати і утворити з людиною, успішною в своїй справі, синергію. Союз, де ми підтримуємо один одного, наповнюємо особливим теплом, де добре разом і читати, і займатися спортом. Де комфортно дуріти, мовчати, і кохатися днями, і не бачитися днями, якщо так стається. Де його залізна хватка і моя ніжність дивом прокладає нам шлях до успіху в усіх сферах життя. Де обоє впахуємо на кар’єрному полі. А потім ніжно будимо і проводжаємо до сну один одного найріднішими обіймами».

Jerry Heil стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців.

Більшу популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я – Яна».

Співачка брала участь у Національному доборі на «Євробачення-2020».

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Автор: УНІАН