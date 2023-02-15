Зіркова пара на сьомому небі від щастя.

Голлівудська зірка Джей Ло і її обранець Бен Аффлек пішли на сміливий крок і зробили собі парні тату. Так вони вирішили увічнити свої почуття.

У своєму Instagram Лопес вже показала, які малюнки вони "набили". Виявилося, татуювання, хоч і парні, але різні. Так, співачка зробила собі тату зліва, під серцем. Їй "набили" знак нескінченності, який пронизує стріла.

А ось Аффлек собі зробив інший, але не менш романтичний, малюнок. На його тілі "набили" дві стріли, які пов'язані посередині. Також тату містить ініціали імен Аффлека і Джей Ло. Де саме знаходиться малюнок на тілі Аффлека - не зрозуміло. Судячи з фото, це може бути або нога, або місце в районі серця.

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"З Днем святого Валентина, моє кохання", - написала співачка, супроводивши зворушливий допис фото з Аффлеком.

Стосунки Джей Ло та Бена Аффлека

На початку 2000-х Джей Ло і Бен Аффлек зустрічалися близько двох років. Актор навіть освідчувався їй, але тоді вони так і не одружилися. Зіркова пара розірвала заручини. І через 17 років фанатів чекала неймовірна новина.

Виявилося, Ло і Аффлек знову почали зустрічатися. Влітку 2022 року вони таємно одружилися. Співачка розповідала, що першим на зв'язок через стільки років вийшов Аффлек. Вони почали спілкуватися і зрозуміли, що почуття не згасли.

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