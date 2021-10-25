Тайлер помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі від раку простати.

Актриса Дженніфер Еністон прокоментувала смерть свого колеги за серіалом "Друзі" Майкла Тайлера, який, за сценарієм ситкому, був у неї закоханий (він виконав роль Гантера).

Читайте також"Справжня ганьба": Дженніфер Еністон викреслила невакцинованих друзів з життя"Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і у все наше життя. Тебе буде так не вистачати💔", - написала Еністон на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомлялося, помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв у серіалі "Друзі" працівника кав'ярні "Central Perk" Гантера. Йому було 59 років. Він кілька років боровся з раком передміхурової залози.

Його менеджер повідомив, що актор мирно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Що відомо про серіал "Друзі"

"Друзі" - американський комедійний серіал про життя шістьох друзів. Проект визнаний одним з найкращих в історії американського телебачення в своєму жанрі та удостоєний шести премій "Еммі" і премії "Золотий глобус".

Прем'єра першої серії відбулася 22 вересня 1994 року.

У травні 2021 року вийшов спецвипуск відомого у всьому світі ситкому, в зйомках взяли участь всі "друзі".

Автор: Ольга Робейко