Акторові було 59 років.

Помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв у серіалі "Друзі" працівника кав'ярні "Central Perk" Гантера.

Про це пише BBC.

Тайлеру було 59 років. Він кілька років боровся з раком передміхурової залози.

Його менеджер повідомив, що актор мирно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

"Бажаючи допомогти якомога більшій кількості людей, він сміливо поділився своєю історією", - сказав його менеджер.

Тайлер з'явився майже в 150 епізодах серіалу "Друзі". Пізніше він розповів, що це були найбільш пам'ятні 10 років в його житті.

Серіал "Друзі"

"Друзі" - американський комедійний телесеріал, що оповідає про життя шістьох друзів. Визнаний одним з кращих комедійних серіалів в історії американського телебачення.

Фінальний епізод в прем'єрному ефірі дивилися 52,5 мільйона осіб.

У травні 2021 року на відеосервісі HBO Max вийшов спецвипуск серіалу.

Автор: Людмила Жерновська