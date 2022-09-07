Один з елементів сексуального і брутального образу Момоа - густе довге волосся.

Мегапопулярний актор Джейсон Момоа, відомий за ролями в "Аквамені" та "Грі престолів", вирішив кардинально змінити образ - він позбувся свого довгого волосся.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, на якому перукар робить йому коротку стрижку.

У ролику Момоа показує свої відрізані кіски й каже, обмацуючи скроні: "Ох, я ніколи не відчував вітер у цьому місці". Він намагається сміятися і жартувати, але зірка із сумом дивиться на своє волосся.

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"Роблю це на знак протесту проти забруднення світового океану пластиком. Захищайте нашу Землю і океани. Нам потрібно позбавити наше життя і наші моря від пластикових пляшок, пакетів, упаковок, посуду", — заявив Джейсон.

Зазначимо, актор не поголився налисо, а лише виголив скроні й вкоротив довжину волосся позаду.

Нагадаємо, в січні 2022 року стало відомо, що 42-річний актор Джейсон Момоа і 54-річна актриса Ліза Боне розлучаються після 16 років стосунків. При цьому пара уточнила, що продовжить спілкування та спільне виховання дітей.

У травні 2022-го таблоїди повідомили, що актор почав зустрічатися з мексиканською актрисою Ейсою Гонсалес.

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