Всього МЗС РФ оприлюднило список з іменами 100 громадян Канади, яким тепер не можна в'їжджати на територію країни-агресора.

Канадсько-американський актор Джим Керрі потрапив під санкції РФ. Йому заборонили в'їзд на територію Росії через підтримку України. Всього МЗС РФ оприлюднило перелік імен 100 громадян США і Канади, яким тепер не можна відвідувати територію країни-агресора. У цей список потрапили артисти, політики і бізнесмени. Також під санкції потрапив онук Степана Бандери - журналіст Стефан Бандера.

"У відповідь на триваючу практику введення режимом прем'єр-міністра Дж.Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також всіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними, на основі взаємності закривається в'їзд для 100 громадян Канади", - сказано в повідомленні МЗС Росії.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джим Керрі у своєму блозі написав, що у нього "розривається серце через грандіозного політичного придурка", маючи на увазі Путіна.

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Нагадаємо, Шон Пенн на зустріч із Зеленським взув берці з написом "Слава Україні".

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