Актор підтримує Україну в розв'язаній РФ війні.

Голлівудський актор Шон Пенн приїхав до Києва, де вже встиг зустрітися з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. На цю зустріч він одягнув взуття з патріотичним написом.

Відомо, що військові берці з написом "Слава Україні" Пенну подарували ще під час його літнього візиту до Києва. Український бренд, який подарував акторові взуття, подякував йому за довіру.

"А Шон Пенн вже по класиці не знімає наші берці, дякуємо йому за довіру, це просто нереально, не віриться", - йдеться в заяві бренду.

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Шон Пенн підтримав Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ Шон Пенн неодноразово приїжджав в Україну. Відомо, що він знімає документальний фільм про звірства російських окупантів на українській землі.

В Україні він вже зустрівся не тільки з Зеленським, а й з музикантом і військовим ЗСУ Колею Сергою.

Також УНІАН писав, що Шон Пенн побував на Дніпропетровщині. Крім того, Шон Пенн передав президенту України Володимиру Зеленському свою нагороду "Оскар".

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