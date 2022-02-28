Він закликав остерігатися "того, кого не люблять".

Знаменитий канадо-американський актор Джим Керрі висловився на підтримку України.

Свою заяву він опублікував у Twitter.

Актор прикріпив до посту зображення розірваного плюшевого ведмедя на тлі прапора України.

"У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) піддаються небезпеці через ще одного грандіозного політичного придурка в історії. Остерігайтеся того, кого не люблять", - написав Керрі.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z — Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

Нагадаємо, що раніше співачка Мадонна опублікувала відео, в якому підтримала Україну і порівняла Путіна з Гітлером і Леніним.

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