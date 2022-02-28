Джим Керрі засудив напад Росії на Україну / Скриншот

Знаменитий канадо-американський актор Джим Керрі висловився на підтримку України.

Свою заяву він опублікував у Twitter.

Актор прикріпив до посту зображення розірваного плюшевого ведмедя на тлі прапора України.

"У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) піддаються небезпеці через ще одного грандіозного політичного придурка в історії. Остерігайтеся того, кого не люблять", - написав Керрі.

Нагадаємо, що раніше співачка Мадонна опублікувала відео, в якому підтримала Україну і порівняла Путіна з Гітлером і Леніним.

Вас також можуть зацікавити новини: