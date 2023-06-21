Актриса закликала людей пам'ятати про біженців.

Відома актриса Анджеліна Джолі розповіла про біженців і показала наслідки повномасштабної війни, яку РФ розв'язала в Україні. Вона закликала світ не забувати про тих, хто втрачає свої будинки і змушений тікати від агресії.

Зворушливий пост Джолі зробила на честь Всесвітнього дня біженців, який відзначався вчора, 20 червня. Актриса розповіла про країни, які страждають від воєн. Серед них була і Україна.

Джолі показала дівчинку з Бучі. Цей населений пункт постраждав від російської агресії. Коли окупанти були в Бучі, вони влаштували справжні звірства, вбивали і ґвалтували людей, катували і били дорослих та дітей.

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Також Джолі показала наслідки підриву Каховської ГЕС. В результаті теракту, який влаштували росіяни, безліч населених пунктів України було затоплено Зокрема, постраждало село Афанасіївка у Миколаївській області.

"Біженці - це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту або переслідування і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все, вони пережили найгірші та екстремальні ситуації на Землі. Вони заслуговують на нашу повагу. У цей день, будь ласка, приділіть хвилину і подумайте, що понад 100 мільйонів людей є переміщеними особами. Десятки мільйонів дітей. Всім моїм друзям біженцям. Для мене велика честь знати вас", - написала Джолі.

Також вона показала кадри з Сирії, Палестини та Афганістану. У коментарях користувачі подякували актрисі за те, що вона піднімає важливі теми і не забуває про Україну.

Як Джолі допомагає Україні

Голлівудська зірка підтримує нашу країну і виступає проти російської агресії. Вона приїжджала до Львова, спілкувалася з дітьми, яким довелося тікати від війни. Джолі часто говорить про Україну.

Нещодавно вона звернулася до фанатів з проханням. Джолі закликала допомагати Україні і розповіла, як краще це робити.

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