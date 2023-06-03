Всесвітньо відома актриса Анджеліна Джолі закликала допомагати Україні. Вона зазначила, що це варто робити напряму, відправляючи гроші конкретним організаціям і місцевим фондам, які знаходяться в нашій країні.
"Національні оромадські організації в Україні отримали лише 0,003% коштів, залучених на міжнародному рівні. Ця модель повинна змінитися на більш пряму підтримку місцевих організацій. Це зміцнює громадянське суспільство, дає більше свободи самовизначення громадам і гарантує, що всі кошти від пожертвувань йдуть на підтримку місцевої економіки. Місцеві організації з командами з громад, які вони представляють, пропонують найбільш ефективний, гідний і стійкий спосіб підтримки громад, які переживають травми і відновлюються після війни, переміщення і зміни клімату", - написала Джолі в Instagram.
Також актриса навела кілька прикладів таких місцевих організацій. Джолі розповіла про українську феміністичну ініціативу "Марш жінок". Це організація допомагає жінкам по всій Україні, її заснувала Олена Шевченко.
Джолі розповіла і про CASERS. Ця українська організація евакуює людей машиною швидкої допомоги з лінії фронту і з деокупованих територій. Волонтери здійснюють спеціалізовану евакуацію людей з особливими потребами.
І третьою організацією, про яку розповіла Джолі, став український проект GAR. В рамках проекти волонтери та фахівці допомагають людям з обмеженими можливостями. Вони займаються тим, що надають інвалідні коляски і вчать тих, хто живе з травмами спини, пересуватися самостійно.
У коментарях українці подякували Джолі за підтримку. Користувачі пишуть, що актриса багато робить, нагадуючи світові про війну в Україні. Також коментатори відзначили:
- "Ми дуже цінуємо Вашу підтримку"
- "Дякую за підтримку стількох неймовірних ініціатив"
- "Я з Ірану і мені сумно бачити, що переживають українці".
Що Джолі говорить про Україну
У перші дні повномасштабної війни, яку проти України розв'язала РФ, Джолі зазначила, що молиться за наш народ. Вона виступила проти російської агресії. У квітні 2022 року Джолі приїхала до Львова. Актриса відвідала евакуйованих дітей Луганщини, після чого показала всьому світу уламок, який знайшла маленька дівчинка.
Джолі публічно підтримує Україну і навіть носить обручку з картою нашої країни. Влітку 2022 року Джолі захопилася українським народом і його стійкістю.