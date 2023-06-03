Актриса просить допомагати українським фондам і організаціям.

Всесвітньо відома актриса Анджеліна Джолі закликала допомагати Україні. Вона зазначила, що це варто робити напряму, відправляючи гроші конкретним організаціям і місцевим фондам, які знаходяться в нашій країні.

"Національні оромадські організації в Україні отримали лише 0,003% коштів, залучених на міжнародному рівні. Ця модель повинна змінитися на більш пряму підтримку місцевих організацій. Це зміцнює громадянське суспільство, дає більше свободи самовизначення громадам і гарантує, що всі кошти від пожертвувань йдуть на підтримку місцевої економіки. Місцеві організації з командами з громад, які вони представляють, пропонують найбільш ефективний, гідний і стійкий спосіб підтримки громад, які переживають травми і відновлюються після війни, переміщення і зміни клімату", - написала Джолі в Instagram.

Також актриса навела кілька прикладів таких місцевих організацій. Джолі розповіла про українську феміністичну ініціативу "Марш жінок". Це організація допомагає жінкам по всій Україні, її заснувала Олена Шевченко.

Відео дня

Джолі розповіла і про CASERS. Ця українська організація евакуює людей машиною швидкої допомоги з лінії фронту і з деокупованих територій. Волонтери здійснюють спеціалізовану евакуацію людей з особливими потребами.

І третьою організацією, про яку розповіла Джолі, став український проект GAR. В рамках проекти волонтери та фахівці допомагають людям з обмеженими можливостями. Вони займаються тим, що надають інвалідні коляски і вчать тих, хто живе з травмами спини, пересуватися самостійно.

У коментарях українці подякували Джолі за підтримку. Користувачі пишуть, що актриса багато робить, нагадуючи світові про війну в Україні. Також коментатори відзначили:

"Ми дуже цінуємо Вашу підтримку"

"Дякую за підтримку стількох неймовірних ініціатив"

"Я з Ірану і мені сумно бачити, що переживають українці".

Що Джолі говорить про Україну

У перші дні повномасштабної війни, яку проти України розв'язала РФ, Джолі зазначила, що молиться за наш народ. Вона виступила проти російської агресії. У квітні 2022 року Джолі приїхала до Львова. Актриса відвідала евакуйованих дітей Луганщини, після чого показала всьому світу уламок, який знайшла маленька дівчинка.

Джолі публічно підтримує Україну і навіть носить обручку з картою нашої країни. Влітку 2022 року Джолі захопилася українським народом і його стійкістю.

Вас також можуть зацікавити новини: