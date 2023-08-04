Це ще раз доводить, що він не планував їхати в Росію.

Американський актор і музикант Джонні Депп нещодавно дав концерт у Гамбурзі, під час якого підтримав Україну.

Його шалена фанатка і художниця з України Ірина Федоренко побувала на концерті і вже встигла поділитися своїми враженнями. Вона розповіла, що перед початком заходу їй вдалося трохи поспілкуватися з Деппом про її рідну Україну.

А після того, як на сцену вийшла його група Hollywood Vampires, великий екран почав підсвічуватися синьо-жовтим - кольорами українського прапора.

Відео дня

"Перед концертом ми говорили про Україну і під час шоу Hollywood Vampires на сцені з'явився наш прапор", - написала Ірина на своїй сторінці в Instagram.

Скандал навколо Джонні Деппа

Нещодавно росЗМІ почали поширювати інформацію, що Джонні Депп планує приїхати в Росію, щоб знятися у кліпі однієї маловідомої групи. Також вони поділилися його відеозверненням до росіян, в якому він каже, що вони скоро зустрінуться.

Однак менеджер артиста спростував цю інформацію. Він повідомив, що Донні не планував візит до країни-агресора, а то відео було знято для релізу фільму "Фаворитка".

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