Актор розчарував своїх українських фанів.

Мережа активно обговорює ролик, який показали перед прем'єрою фільму "Жанна Дюбарі" ("Фаворитка") у Москві. У ньому відомий актор Джонні Депп звернувся до глядачів.

За словами актора, він пишається фільмом. Мало того, у своєму зверненні він побажав росіянам "себе берегти".

"Наш фільм "Жанна Дюбарі"... Я ним дуже пишаюся. Я сподіваюся, ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі!" - з посмішкою сказав актор.

Відомо, що Депп зіграв у фільмі короля Франції Луї XV. Одним зі співпродюсерів "Жанни Дюбарі" є російський продюсер Костянтин Елькін, який продовжив працювати в РФ на тлі повномасштабної війни.

У травні цього року видання NV публікувало заяву журналістки Дар'ї Бадьор, яка розповідала, що росіянин продовжує платити податки до казни країни-агресорки. Тим самим він фінансує війну і вбивства українців.

На тлі всього цього у мережі виникли суперечки. За версіями деяких коментаторів, Депп просто записав "стандартне" відеозвернення для глядачів, нібито без прив'язки до якоїсь з країн. Однак той факт, що фільм знімав, зокрема, росіянин, сильно розчарував багатьох фанів актора.

Нагадаємо, раніше росЗМІ заявили, що Депп їде до Росії. Пропагандисти стверджували, що актор запросив за свій візит чималий гонорар. Однак чи так це насправді - невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: