За словами його помічника, ЗМІ розігнали фейк.

Нещодавно з'явилася інформація, що голлівудський актор Джонні Депп восени відвідає Росію, щоб знятися в кліпі російської групи "ЯМОРЕ". А пізніше в мережі оприлюднили звернення знаменитості до росіян, в якому він сказав, що вони скоро побачаться.

Як виявилося, все це неправдива інформація. У команді актора прокоментували фейки:

"Ні. Це був ролик, зроблений для глобального релізу фільму. І ніяких візитів до Росії не буде", - зазначив директор кінокомпанії Джонні Деппа і його помічник Стівен Дойтерс в Twitter.

Відео дня

Однак фільм "Фаворитка" з його участю демонструють в країні-агресора, а його відеозвернення було заставкою перед показом.

До того ж один з продюсерів стрічки є росіянином. Після 24 лютого 2022 року Костянтин Елькін продовжив працювати на російський ринок.

Варто відзначити, що сам Джонні Депп ніяк не коментує те, що відбувається.

Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що Депп запросив 370 тисяч доларів за візит до Росії.

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