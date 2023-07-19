Відомий актор зазначив, що світ повинен ліквідувати ПВК вбивць і злочинців.

Відомий актор Джордж Клуні закликав боротися з терористами ПВК "Вагнера". Артист описав звірства найманців Євгена Пригожина. Клуні закликає країни Заходу створювати коаліцію і знищувати бізнес-імперію "Вагнера".

Відомо, що актор виступає проти збройних конфліктів в Африці, а тому він став одним із засновників проекту The Sentry, який бореться зі спонсорами терористів. У свій колонці для видання The Economist Клуні описав звірства "вагнерів".

"Стратегія "Вагнера" e ЦАР полягала в тому, щоб "не залишати слідів", вбиваючи очевидців і вбиваючи мирних жителів, жінок і дітей... Слідчі допитали солдатів ЦАР і ополченців з командного ланцюжка "Вагнера", які сказали, що їх навчали тортурам - відрізати руки і ноги, видаляти нігті, душити і спалювати людей живцем", - розповів Клуні.

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Актор додав, що світ повинен боротися з терористами. Він закликає знищити злочинне угруповання "Вагнера".

"Америка, Європейський союз та інші союзники повинні зосередитися на тому, щоб притягнути "Вагнер" до фінансової та юридичної відповідальності. Вони повинні створити спеціальну коаліцію, спрямовану на руйнування бізнес-імперії угруповання", - заявив Клуні.

У своїй колонці актор один раз згадав про Україну. Клуні зазначав, що санкції проти "Вагнера", які були введено на тлі повномасштабної війни в нашій країні, залишили РФ без доступу до світових ринків. Однак ПВК все одно намагається показувати "впливовість" країни-агресорки своїми злочинами в Африці.

Що Клуні говорить про війну в Україні

Актор підтримує нашу країну і засуджує звірства окупантів. Він говорив, що виступає проти війни. Крім цього, Клуні публічно захоплювався президентом України Володимиром Зеленським.

Відомо, що дружина актора - адвокат Амаль Клуні, підтримує Україну. Вона виступає проти путінської агресії і засуджує війну. Амаль Клуні виступала на одному із засідань Радбезу ООН і говорила, що РФ влаштувала "бійню в центрі Європи".

Крім цього, дружина голлівудського актора увійшла до складу експертів, які працюють над створенням легітимного міжнародного механізму, який забезпечить компенсацію завданих Росією збитків.

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