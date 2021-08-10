Ані Лорак розповідала, що підтримує хороші стосунки з ним заради дочки.

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак опублікував нове фото зі своєю дівчиною Лілією.

Судячи з його stories в Instagram, вони разом відпочивали на весіллі свої друзів у Львові.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу запостив фотографію, на якій вони разом. Пара посміхається у камеру. Лілія також опублікувала stories з цього свята.

Відомо, що Лілія живе в столиці України, працює візажистом. Також у неї є дитина від попередніх стосунків. З Муратом вона почала зустрічатися у 2020 році.

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У квітні Ані Лорак запідозрили у возз'єднанні з екс-чоловіком.

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Автор: Людмила Жерновська