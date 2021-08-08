Опальна співачка Ані Лорак анонсувала на своїй сторінці в Instagram два концерти, які вона проведе в Одесі 16 і 17 серпня.
"Мої улюблені! Ми так чекали нашої зустрічі. Щаслива повідомити, що 16 і 17 серпня в Одесі, в клубі ITAKA, пройдуть 2 незабутніх шоу, де прозвучать найкращі пісні, а також ваші улюблені хіти українською мовою. Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою", - написала співачка.
Тільки от жителі України зовсім не раді такому її "поверненню". Нагадаємо, вже кілька років Лорак живе і працює в Росії.
"Що, в Росії більше ніхто не слухає? Тільки на птахофабрики запрошують? Сподіваюся, концерти будуть зірвані", "Можете не приїжджати, тухлими яйцями закидають", "Сподіваюся, наші одесити запаслися тухлими яйцями і помідорами", - пишуть коментатори під анонсом концерту.
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Зазначимо, вартість квитків на виступ співачки варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень. Вони вже є у продажу.
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