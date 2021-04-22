Співачка захопила мережу / instagram.com/anilorak
Опальна співачка Ані Лорак кілька разів була помічена в компанії свого екс-чоловіка Мурата Налчаджіоглу.
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Про це повідомляє KyivLive.
Нещодавно Лорак говорила про те, що підтримує хороші стосунки з Муратом заради дочки Софії. І це попри те, що він їй зрадив.
Також журналісти дізналися, що співачка спілкується з екс-чоловіком заради своєї концертної діяльності. Мовляв, Мурат організовує концерти в турецьких люксових готелях. На цей рік заплановано 35 концертів.
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