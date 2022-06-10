Чоловік прорвався на весілля без запрошення.

Американська співачка Брітні Спірс вийшла заміж за свого коханого, фітнес-тренера Сема Асгарі. Церемонія одруження відбулася 9 червня.

Про це повідомляє TMZ.

Цього дня Брітні чекала багато років, і здавалося б, все повинно пройти на "ура". Але що б це було б за весілля, якби не обійшлося без інцидентів? Так, на церемонію одруження прорвався колишній коханий Спірс і спробував зірвати її весілля.

Чоловік проник на територію без запрошення і заявив охороні, що не дозволить відбутися весіллю. Але вже через кілька хвилин його затримали.

"Мене звуть Джейсон Олександр. Брітні мене сюди запросила. Вона моя перша дружина, моя єдина дружина. Я її перший чоловік. Я тут, щоб зірвати весілля", - сказав екс-чоловік Брітні перед тим, як його заарештували.

Варто відзначити, що навіть такий інцидент не вплинув на настрій молодят. Вони таки зіграли весілля в колі 100 друзів і родичів. Відомо, що на весіллі лише не було близьких родичів Брітні.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс втратила дитину.

Вас також можуть зацікавити новини: