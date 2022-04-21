Співачка порушила правила дорожнього руху.

Американська співачка Брітні Спірс порушила правила дорожнього руху. Через це її затримали співробітники правоохоронних органів.

Про це повідомляє The Blast.

Відзначається, що інцидент стався ще в березні 2022 року. 3 травня цього ж року зірка повинна з'явитися в суді. При цьому сама вона поки ніяк не коментує те, що відбувається.

Варто відзначити і те, що Брітні вже не перший раз стикається з поліцейськими. У неї вже були проблеми з порушенням правил дорожнього руху, а також з наркотиками.

Додамо, що зараз Брітні Спірс насолоджується третьою вагітністю. Разом зі своїм коханим, тренером Семом Асгарі вона відпочиває біля моря, багато купається і позує в різних купальниках.

Нагадаємо, раніше 40-річна Брітні Спірс оголосила про третю вагітність.

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