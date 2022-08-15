Серед гостей були присутні Селена Гомес, Дрю Беррімор, Періс Хілтон і Мадонна.

Колишній чоловік американської поп-зірки Брітні Спірс Джейсон Олександр був засуджений за вторгнення при обтяжуючих обставинах і нанесення побоїв після того, як з'явився без запрошення на весіллі співачки в червні.

40-річний Джейсон Александер заявив, що не оскаржував два пункти звинувачення в правопорушеннях в Каліфорнійському суді, пише The Guardian.

Спірс вийшла заміж за Сема Асгарі в своєму будинку в Таузенд-Оукс, Каліфорнія, 9 червня. Серед гостей весілля були Селена Гомес, Дрю Беррімор, Періс Хілтон і Мадонна.

Олександр, друг дитинства Спірс, з яким вона була одружена менше трьох днів у 2004 році, з'явився без запрошення в будинку перед церемонією під час прямої трансляції в Instagram.

Він увійшов у будинок і підійшов до замкнених дверей спальні Спірс, поки вона всередині готувалася до весілля, згідно з свідченнями на попередньому слуханні.

За словами прокурорів, Олександр відмовився покинути приміщення, коли йому було велено, побив охоронця, який намагався вивести його, і пошкодив двері.

Після того, як він подав заяву про визнання провини, суддя видав новий ордер на охорону, який забороняє йому наближатися до Спірс або охоронця ближче, ніж на 100 ярдів.

Суддя округу Вентура засудив його до 64 днів, які він вже відсидів у в'язниці. Прокуратура зняла звинувачення в переслідуванні і дрібному вандалізмі.

Адвокат Олександра Сандра Бізіньяні не відразу відповіла на електронний лист з проханням прокоментувати ситуацію. Раніше вона заявила в суді, що немає ніяких доказів того, що він мав намір заподіяти шкоду Спірс.

Адвокат Спірс відмовився від коментарів.

Нагадаємо, повідомлялося, що Спірс втратила дитину. Тільки в квітні вона повідомила про те, що знаходиться в положенні, а вже 14 травня шокувала шанувальників трагічною звісткою.

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