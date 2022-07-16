Співачка розповіла про тиранію з боку родичів, які 14 років не давали їй перезаписати хіт та постійно у всьому обмежували.

Всесвітньо відома співачка Брітні Спірс по-новому заспівала свій легендарний хіт Baby One More Time. Зірка вразила не тільки оригінальним виконанням, вона відверто розповіла, як її родичі-тирани роками з неї знущалися.

Відео зі співом Спірс виклала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка співала зовсім не так, як раніше. Вона продемонструвала "дорослий" голос та довела, що ще не втратила свій талант. Також співачка розповіла, що вона мріяла перезаписати свій хіт ще 14 років тому. Проте тиранічний батько, який у всьому обмежував Спірс, не дав їй цього зробити. Життя співачки повністю контролювали її родичі та продюсери.

Спірс розповіла, що її змушували почувати себе "ніким". Нині вона більше не хоче бути жертвою, адже усі роки до цього вона жила за чужими правилами.

"Вони змушували мене почувати себе ніким. Кожен з них! Як я вже казала, вони забрали мої права. Моя жіночність була зруйнована", - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Спірс оголила груди на яхті і поділилася кадрами з медового місяця.

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