Дівчина заінтригувала шанувальників.

Нещодавно стало відомо про розрив головного героя 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Михайла Заливака і переможниці Анни Богдан.

Пара була разом майже рік після фіналу проекту, і нічого не віщувало біди. При цьому Анна шокувала публіку заявою про їх розставання, а сам Заливако досі мовчить.

Пізніше Богдан вийшла на зв'язок з шанувальниками і заявила, що їй є що їм розповісти. Після цього вона зробила паузу. Шанувальники припустили, що дівчина могла знову зійтися з Заливаком або зовсім вона чекає від нього дитину.

Однак всі ці варіанти виявилися неправильними. Анна вирішила змінити імідж. Вона зробила каре і випрямила волосся. Не секрет, що дівчата після розставання часто змінюють зачіски. При цьому Богдан уточнила, що у неї таке вперше.

"З цією думкою я ходила два роки. Робити чи не робити, підійде мені каре, чи ні. І як тільки я приїхала до Києва – відразу пішла до майстра. Часто буває, коли дівчина розлучається з хлопцем відразу щось робить зі своїм волоссям. У мене це вперше так", – написала дівчина.

Нагадаємо, раніше Анна Богдан розповіла, чи був контракт з Михайлом Заливаком.

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