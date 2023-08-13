Христина Горяк потролила закиди про "не шикарне життя" після розлучення / instagram.com/kristygor

Нотаріус, екс-дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк тролінгом відповіда на закиди про те, що після розлучення її життя "не таке шикарне", як у шлюбі.

В Instagram Stories дівчина поспілкувалася з фоловерами. Одне з питань викликало у неї іронічну реакцію. Хтось з підписників дорікнув, що з Володимиром життя Христини було "шикарнішим, ніж зараз". "Дешеве все... прикро", - зазначив хтось з фоловерів.

Втім, це повідомлення викликало у Горняк жартівливу реакцію. Вона опублікувала веселе фото з висунутим язиком і відреагувала на критику.

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"Ну знаєте, як кажуть: "Не жили багато - нех*р починати". Тому так, виживаю, як можу. В бідності і смутку", - пожартувала Христина. 

Реакція Христини / instagram.com/kristygor

Згодом вона показала фото із танцювального залу та іронічно додала, що прийшла "витратити останні єврики на тренування". 

Христина на тренуванні / instagram.com/kristygor

Однак, і на цьому реакції не закінчилися. Дівчина сфотографувала кольє в одному з ювелірних бутиків Відня та жартома написала, що "візуалізує шикарне життя".

"Шикарна візуалізація" від Христини / instagram.com/kristygor

Розрив Остапчука та Горняк

Христина Горняк та Володимир Остапчук не влагодили суперечки щодо спільного майна. Зокрема, колишній не можуть знайти спільну мову щодо будинку, придбаного в шлюбі.

Шоумен вже привів туди свою нову обраницю Катерину Полтавську і затіяв там ремонт. Горняк не втомлюється повторювати, що він не має права щось робити в їхньому спільному будинку, поки вони не вирішать його подальшу долю.

Раніше Христина Горняк раптово "наїхала" на нову пасію Остапчука. Дівчина обурена поведінкою шоумена і його нової дружини.

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