Дівчина з іронією та жартами відреагувала на думку критиків.

Нотаріус, екс-дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк тролінгом відповіда на закиди про те, що після розлучення її життя "не таке шикарне", як у шлюбі.

В Instagram Stories дівчина поспілкувалася з фоловерами. Одне з питань викликало у неї іронічну реакцію. Хтось з підписників дорікнув, що з Володимиром життя Христини було "шикарнішим, ніж зараз". "Дешеве все... прикро", - зазначив хтось з фоловерів.

Втім, це повідомлення викликало у Горняк жартівливу реакцію. Вона опублікувала веселе фото з висунутим язиком і відреагувала на критику.

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"Ну знаєте, як кажуть: "Не жили багато - нех*р починати". Тому так, виживаю, як можу. В бідності і смутку", - пожартувала Христина.

Згодом вона показала фото із танцювального залу та іронічно додала, що прийшла "витратити останні єврики на тренування".

Однак, і на цьому реакції не закінчилися. Дівчина сфотографувала кольє в одному з ювелірних бутиків Відня та жартома написала, що "візуалізує шикарне життя".

Розрив Остапчука та Горняк

Христина Горняк та Володимир Остапчук не влагодили суперечки щодо спільного майна. Зокрема, колишній не можуть знайти спільну мову щодо будинку, придбаного в шлюбі.

Шоумен вже привів туди свою нову обраницю Катерину Полтавську і затіяв там ремонт. Горняк не втомлюється повторювати, що він не має права щось робити в їхньому спільному будинку, поки вони не вирішать його подальшу долю.

Раніше Христина Горняк раптово "наїхала" на нову пасію Остапчука. Дівчина обурена поведінкою шоумена і його нової дружини.

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