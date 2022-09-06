Ірина Горова виклала фото з дитиною, яка вже випередила її за зростом.

У репера Потапа та Ірини Горової, які раніше були в шлюбі, є спільний син. Хлопчика звуть Андрій і сьогодні він відзначає день народження. Екс-дружина Потапа опублікувала спільне фото з підрослим сином. Шанувальники здивовані тим, що він по зросту вже обігнав свою матір. Знімок вона підписала теплими побажаннями.

"Синуля, мій дорослий і маленький одночасно. Люблю тебе неймовірно. Бажаю бути вільним, щасливим і цілісним. Обожнюй свою країну, маму, тата, сестру і всю родину. Пишаюся тобою кожен день. Ти знаєш, я завжди поруч з тобою", - написала Ірина.

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У коментарях шанувальники приєдналися до побажань зіркової мами.

"Такий великий вже пам'ятаю його маленьким, коли йому було 8-9, як же швидко летить час", "Андрюху з Днем!!! І тебе, Іруся", - написали шанувальники.

Нагадаємо, раніше Горова відповіла на питання, чи забувають Потапа в Україні як продюсера і музиканта.

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