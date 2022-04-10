Поліні Логуновій освідчилися в Лос-Анджелесі.

Днями стало відомо про розлучення українського актора Дмитра Ступки і моделі Поліни Логунової. Не встигли шанувальники змиритися з цією новиною, як виявилося, що Поліна знову зібралася заміж.

В Instagram дівчина оприлюднила фотографію з літаком, який летить в небі і робить напис: "Поліно, ти вийдеш за мене заміж?"

Так, модель лаконічно підписала знімок: "Так". При цьому вона не розкрила ніяких подробиць. Судячи з геолокації, чоловік освідчився їй в Лос-Анджелесі.

Ймовірно, Логунова розлучилася зі Ступкою саме через нового чоловіка, який обдаровує її діамантами і робить романтичні вчинки. В одному з інтерв'ю Ступка говорив про те, що його дружині мало грошей, тому вони часто сваряться через фінансові питання.

Нагадаємо, Дмитро Ступка і Поліна Логунова офіційно оформили свої стосунки 11 березня 2016 року. Вже 25 квітня 2017 року у них народилася дочка Богдана. 7 квітня 2022 року Поліна повідомила про розлучення.

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