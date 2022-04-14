Поліна Логунова знову виходить заміж.

Українська модель Поліна Логунова не встигла розлучитися з актором Дмитром Ступкою, як вже оголосила про те, що знову виходить заміж.

Раніше дівчина показала, як новий коханий зробив їй пропозицію руки і серця. В Instagram Поліна оприлюднила фотографію з літаком, який летить в небі і робить напис: "Поліно, ти вийдеш за мене заміж?"

Зараз же вона показала обличчя свого коханого, але його особистість так і не розкрила.

У кадрі Поліна позує на пляжі в чорній міні-сукні і підборах, а її наречений - в темних сорочці і джинсах і в білих кедах. Вони обіймалися і мило посміхались на камеру.

Нагадаємо, раніше стало відомо про розлучення Поліни Логунової і Дмитра Ступки, які перебували у шлюбі 6 років. У пари є спільна дочка Богдана.

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