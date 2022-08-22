Наталя опублікувала відео, записане вдома.

Колишня дружина чинного мера Києва Наталія Кличко опублікувала у своєму офіційному блозі відео, де поскаржилася на відсутність чоловіка. На ролику вона показала, що їй потрібно полагодити кран.

"Де, чорт візьми, мені взяти чоловіка в неділю після обіду, щоб він допоміг полагодити мені кран? Я можу зробити це сама якось, побажайте мені удачі", - сказала Наталя на відео.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією після 25 років спільного життя. Наталя подякувала Віталію за всі роки, які вони провели разом. Екс-подружжя відзначило, що розійшлися друзями.

Нагадаємо, раніше дружина Віталія Кличка виставила на благодійний аукціон свою джинсівку з прапором України. Дружина київського мера планує передати виручені від продажу гроші для допомоги постраждалим від війни українцям.

Також УНІАН писав, що колишня дружина Кличка вперше висловилася про розлучення.

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