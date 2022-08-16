Наталія Кличко підкреслила, що між нею та її колишнім збереглися дружні стосунки.

Наталія Кличко вперше прокоментувала своє розлучення з мером Києва Віталієм Кличко. Вона натякнула на причини розриву стосунків.

На своїй сторінці в Instagram Наталія Кличко (дівоче прізвище Єгорова) публічно зізналася, що бажає своєму колишньому усього найкращого.

"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною 25 років. Наше розлучення - це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися. Ми виростили 3-х приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми батьками", - написала вона.

Також Наталія Кличко підкреслила, що між нею та її колишнім збереглися дружні стосунки. Вона побажала екс-обранцю всього найкращого.

"Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги до один одного стосунки. Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин... Я бажаю Віталію лише всього самого найкращого… "Новий розділ життя " починається…", - додала вона.

Нагадаємо, про розлучення Кличка стало відомо учора. Мер Києва розповів, що вони вже багато років живуть у різних країнах, тому розлучення було б логічним завершенням їхніх стосунків.

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