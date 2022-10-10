Наталія Кличко відвідала благодійний захід разом з німецьким музикантом.

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка після їхнього розлучення "засвітилася" в компанії молодого музиканта Даніеля Леона. Вони разом з'явилися на благодійній гала-вечері "Посвята Бембі".

Відомо, що вони познайомилися навесні 2022 року. Даніель - успішний німецький артист, а ось Наталя, яка вже багато років живе в Німеччині, тільки будує свою музичну кар'єру.

До слова, благодійна гала-вечеря - це не перший світський захід, на якому вони з'являються разом. Але, що насправді між ними - невідомо.

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Віталій та Наталія Кличко: що відомо

У серпні 2022 року стало відомо, що Віталій Кличко розлучається з дружиною Наталією. Мер Києва розповів, що вони вже багато років живуть у різних країнах, тому розлучення було б логічним завершенням їхніх стосунків.

Пізніше Наталія Кличко побажала своєму екс-чоловікові всього найкращого. Вона підкреслила, що між нею і її колишнім збереглися дружні стосунки.

Нагадаємо, Віталій Кличко і Наталія одружилися в 1997 році. У шлюбі у них народилося троє дітей - два сини і одна дочка. Останні кілька років Наталя живе в Німеччині, а Кличко залишився в Україні.

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