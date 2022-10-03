Микита Добринін і Дар'я Квіткова переживали кризу у відносинах, але вчасно змогли знайти правильне рішення в ситуації, що склалася. Зараз у пари все добре.

Екс-холостяк Микита Добринін і Даша Квіткова -єдина пара, яка перебуває у стосунках після фіналу романтичного проекту. Однак і у них бувають сварки, напружені моменти, кризи. Так, у своєму Instagram-блозі Дар'я поділилася тим, що нещодавно пара пережила кризу у родині.

На щастя, їм вдалося подолати всі проблеми, тому що вони не хочуть руйнувати сім'ю. Пара виховує однорічного сина Лева.

Як розповіла Квіткова, злість, яка накопичилася через постійні стреси, кохані почали зривати один на одному, що ніяк не сприяло їхньому зближенню, і сильно віддаляло.

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"Через нерви, недосип, втому і нестачу часу почалися претензії один до одного через ніщо. Тому ми вчасно зрозуміли, що не хочемо і далі руйнувати нашу сім'ю, а навпаки – хочемо прожити разом все життя, а для цього треба працювати і щось робити", - написала Даша.

Блогерка уточнила, що пара попрацювала з психологом, щоб навчитися слухати і чути один одного. Зараз важкий період позаду.

"Цей період ми пройшли разом і зробили це вдало. Були парні сеанси з психологом і багато роботи над собою. Ми багато говорили. Чули і слухали. А головне - любили і любимо. Тому все вдалося", - додала Квіткова.

Історія кохання Даші Квіткової та Микити Добриніна

Микита став героєм дев'ятого сезону шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. У фіналі він вибрав Дашу Квиткову і не помилився - у пари дійсно склалася дуже зворушлива і романтична історія кохання. У 2020 році вони зіграли розкішне весілля, а вже в 2021 році у них народився чарівний син Лев.

Коли сталося повномасштабне вторгнення, Микита пішов захищати свою країну, але потім знову повернувся на ТБ. Нещодавно закохані повідомили, що прийняли рішення обвінчатися в церкві.

Холостяк-12: деталі

Новий сезон шоу повинен був вийти навесні 2022 року, але плани змінило повномасштабне вторгнення. Потім прем'єру запланували на осінь. 30 вересня за кілька годин до виходу першого епізоду творці повідомили, що прем'єра перенесена на невизначену дату з виробничих причин.

Раніше УНІАН писав про три гучних скандали з головними героями шоу "Холостяк".

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