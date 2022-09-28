Вже 30 вересня стартує новий, 12 сезон проекту. Згадуємо, як склалося особисте життя його попередніх головних героїв.

У березні цього року на екрани повинен був вийти новий сезон проекту "Холостяк". Однак його прем'єра відклалася через повномасштабне вторгнення. Перший випуск нового 12-го сезону вийде на екрани 30 вересня. Згадуємо, як склалося особисте життя попередніх головних героїв і на кому вони одружилися.

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Максим Чмерковський

Доля з переможницею проекту Олександрою Шульгіною у нього не склалася, тому він поїхав до Америки і там знайшов свою долю. Його дружину звуть Пета Маргатройд, і в офіційному шлюбі вони з 2017 року.

Френсіс Метью Романов

Після зйомок "Холостяка" Френсіс повернувся до Англії. Зі своєю обраницею в проекті він пробув лише півроку. З тих пір згадок про Френсіса в соцмережах було мало. Немає інформації також і про його особисте життя.

Андрій Іскорнєв

Доля Іскорнєва з дівчиною, яку вона вибрав на проекті, також не склалася. На даний момент головний герой третього сезону все ще холостяк.

Костянтин Євтушенко

Четвертий "холостяк" розлучився з переможницею проекту ще на знімальному майданчику. Однак як з'ясувалося, особисте життя у нього вирувало і поза проектом.

Його дружина - легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. З нею вони одружилися в липні 2014 року. У пари склалося щасливе сімейне життя - вони виховують трьох дітей.

Сергій Мельник

Футболіст і герой п'ятого сезону шоу розлучився з переможницею проекту через півроку після фіналу. У своєму блозі він не розкриває особисте життя, розповідає тільки про футбол.

Іраклі Макацарія

Підкачаний красень-грузин також незабаром після фіналу шоу розлучився з переможницею проекту. Відносно недавно Іраклі одружився. Його обраницею стала грузинка Ліза Чічуа.

Дмитро Черкасов

У фіналі цей холостяк вибрав Ліду Немченко, але вони швидко розлучилися. Потім Дмитро познайомився в інтернеті з дівчиною на ім'я Олександра. Це сталося в 2017 році.

З тих пір пара більше не розлучалася і побудувала щасливу сім'ю. Дмитро і Олександра ростять Тимофія – дитину Олександри від попередніх стосунків, і Марка, який народився 4 лютого 2019-го.

Рожден Анусі

З переможницею восьмого сезону Роджен розлучився. Відомо, що на даний момент у нього немає дівчини.

Микита Добринін

Це єдиний головний герой проекту, який одружився на переможниці шоу. Його обраницею стала Даша Квіткова. Зараз вони виховують однорічного сина на ім'я Лев.

Макс Михайлюк

Холостяк вибрав у фіналі Дашу Ульянову, але пара розлучилася. Потім він познайомився з моделлю на ім'я Даша, яка народила йому дитину. Тільки після цього пара офіційно уклала шлюб.

Михайло Заливако

Бізнесмен з Харкова у фіналі 11-го "Холостяка" вибрав Анну Богдан, але влітку 2022 року пара розлучилася. Сам чоловік нічого не коментував, в соціальних мережах нову дівчину не показував. За офіційними даними він зараз холостяк.

Раніше УНІАН писав як склалася доля переможниць всіх сезонів "Холостяка".

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