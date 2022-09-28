Микита Добринін і Даша Квіткова / фото instagram.com

У березні цього року на екрани повинен був вийти новий сезон проекту "Холостяк". Однак його прем'єра відклалася через повномасштабне вторгнення. Перший випуск нового 12-го сезону вийде на екрани 30 вересня. Згадуємо, як склалося особисте життя попередніх головних героїв і на кому вони одружилися.

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Максим Чмерковський

Доля з переможницею проекту Олександрою Шульгіною у нього не склалася, тому він поїхав до Америки і там знайшов свою долю. Його дружину звуть Пета Маргатройд, і в офіційному шлюбі вони з 2017 року. 

Максим Чмерковський і його дружина / фото instagram.com/petamurgatroyd

Френсіс Метью Романов

Після зйомок "Холостяка" Френсіс повернувся до Англії. Зі своєю обраницею в проекті він пробув лише півроку. З тих пір згадок про Френсіса в соцмережах було мало. Немає інформації також і про його особисте життя.

Френсіс Метью Романов / скріншот

Андрій Іскорнєв

Доля Іскорнєва з дівчиною, яку вона вибрав на проекті, також не склалася. На даний момент головний герой третього сезону все ще холостяк. 

Андрій Іскорнєв на шоу "Холостяк" / скріншот

Костянтин Євтушенко

Четвертий "холостяк" розлучився з переможницею проекту ще на знімальному майданчику. Однак як з'ясувалося, особисте життя у нього вирувало і поза проектом.

Його дружина - легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. З нею вони одружилися в липні 2014 року. У пари склалося щасливе сімейне життя - вони виховують трьох дітей.

Костянтин Євтушенко та його дружина Наталія / instagram.com

Сергій Мельник

Футболіст і герой п'ятого сезону шоу розлучився з переможницею проекту через півроку після фіналу. У своєму блозі він не розкриває особисте життя, розповідає тільки про футбол. 

Сергій Мельник / скріншот

Іраклі Макацарія

Підкачаний красень-грузин також незабаром після фіналу шоу розлучився з переможницею проекту. Відносно недавно Іраклі одружився. Його обраницею стала грузинка Ліза Чічуа.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа / фото instagram.com

Дмитро Черкасов

У фіналі цей холостяк вибрав Ліду Немченко, але вони швидко розлучилися. Потім Дмитро познайомився в інтернеті з дівчиною на ім'я Олександра. Це сталося в 2017 році.

З тих пір пара більше не розлучалася і побудувала щасливу сім'ю. Дмитро і Олександра ростять Тимофія – дитину Олександри від попередніх стосунків, і Марка, який народився 4 лютого 2019-го.

Черкасов зі своєю дружиною / фото instagram.com

Рожден Анусі

З переможницею восьмого сезону Роджен розлучився. Відомо, що на даний момент у нього немає дівчини.

Рожден Анусі / фото instagram.com

Микита Добринін

Це єдиний головний герой проекту, який одружився на переможниці шоу. Його обраницею стала Даша Квіткова. Зараз вони виховують однорічного сина на ім'я Лев. 

Весілля Микити і Даші / фото-Instagram Микита Добринін

Макс Михайлюк

Холостяк вибрав у фіналі Дашу Ульянову, але пара розлучилася. Потім він познайомився з моделлю на ім'я Даша, яка народила йому дитину. Тільки після цього пара офіційно уклала шлюб.

Макс Михайлюк одружився на моделі / фото instagram.com

Михайло Заливако

Бізнесмен з Харкова у фіналі 11-го "Холостяка" вибрав Анну Богдан, але влітку 2022 року пара розлучилася. Сам чоловік нічого не коментував, в соціальних мережах нову дівчину не показував. За офіційними даними він зараз холостяк. 

Анна Богдан та Михайло Заливако / Фото - instagram.com

Раніше УНІАН писав як склалася доля переможниць всіх сезонів "Холостяка".

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