За публічними людьми дуже пильно стежить преса і їхні фанати, тому без скандалів на такому рейтинговому шоу практично не обійтися.

30 вересня на екрани виходить 12-й сезон проекту "Холостяк". Раніше ми писали як склалася доля всіх "холостяків", на кому одружилися головні герої різних сезонів і як склалася доля переможниць всіх сезонів, а тепер згадуємо які великі скандали були навколо імен завидних женихів.

Дмитра Черкасова звинуватили у вживанні наркотиків

Герой сьомого сезону шоу "Холостяк" потрапив у скандал через розбірки зі своєю мамою. Так, стосунки з фіналісткою проекту тривали недовго, і він познайомився в інтернеті з якоюсь Олександрою. У 2017 році вони одружилися, живуть у міцному шлюбі, виховують дітей. Однак без скандалів не обійшлося.

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Так, з невідомих публіці причин Дмитро Черкасов не спілкується зі своєю мамою через внутрішній конфлікт. У 2020 році Черкасов дав інтерв'ю, в якому згадав про їх напружене спілкування, що не дуже сподобалося матері.

В одному з месенджерів вона написала: "Ти тряпка, а не син. І перестань жерти наркотичні препарати, а то скоро на Марсі опинишся". Скріншот даної переписки оприлюднила дружина Дмитра Олександра.

Чим закінчився конфлікт між рідними людьми - невідомо.

ДТП Макса Михайлюка

Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк збив пішохода. Сталося це в грудні 2021 року. Відомо, що чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора. Це підтвердила і цивільна дружина потерпілого.

Як коментував сам Михайлюк пресі, швидкість він не перевищував, але ось пригальмувати все ж не встиг. Проте Макс допоміг потерпілому в ДТП з лікуванням, так як у нього були переломи і численні забої. До лікарні той потрапив у стані середньої тяжкості. До слова, одразу після ДТП Михайлюк полетів до США.

Хейт Заливако через вибір

Одинадцятий герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако після того, як у фіналі вибрав турагента Анну Богдан, отримав безліч засуджень з боку публіки. Його звинуватили в тому, що він нібито зробив неправильний вибір.

Всі чекали іншого вибору, адже вперше за всю історію проекту за крок до фіналу в шоу повернулася Юля "Зайка", яка покинула реаліті ще в 9-му випуску. Однак навіть це не завадило Михайлу зробити вибір на користь Богдан.

Судячи з усього, фанати тоді мали рацію, так як влітку 2022 року пара розлучилася. Причину вони досі не назвали, і тему своїх колишніх стосунків в публічному просторі більше не піднімають.

Звісно, після новини про розставання тепер уже екс-коханих засипали звинуваченнями в тому, що у них була не справжня любов, а контракт, згідно з яким вони повинні були зображати щасливу пару.

Холостяк-12: дата виходу

Спочатку новий сезон планували показати на ТБ навесні, але плани змінило повномасштабне вторгнення РФ. Зараз творці вирішили подарувати глядачам трохи романтики і зворушливих історій. Перший епізод нового сезону буде показано 30 вересня.

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